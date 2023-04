Briga em bar termina com um morto e três feridos no Munhoz Júnior

Briga em bar termina com um morto e três feridos no Munhoz...

Uma discussão dentro de um bar terminou com um homem morto a tiros e três pessoas feridas, no Munhoz Júnior, em Osasco. O crime aconteceu na noite do último sábado (22), na rua Piacatu.

publicidade

A vítima fatal identificada como Rafael de Castro, de 36 anos, e o autor dos disparos, 49, teriam discutido dentro do estabelecimento, segundo informações de reportagem exibida no SBT. O atirador foi embora do bar, mas voltou armado minutos depois.

O homem chegou atirando em Rafael. Os disparos assustaram quem estava no local, gerando um tumulto generalizado e correria. Outras três pessoas ficaram feridas, segundo a reportagem.

publicidade

Rafael chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor dos disparos foi preso e teve o carro e celular apreendidos. Ele vai responder por homicídio e tentativa de homicídio. O caso foi registrado no 5º DP de Osasco, onde será investigado.