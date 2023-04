Concessionárias registram um acidente fatal no Rodoanel e nenhuma morte no sistema Castello-Raposo no feriado

Concessionárias registram um acidente fatal no Rodoanel e nenhuma morte no sistema...

A operação especial de feriado de Tiradentes foi encerrada pelas concessionárias do sistema Castello-Raposo e Rodoanel às 0h de ontem (23).

publicidade

No trecho oeste do Rodoanel foi registrada uma vítima fatal. Já no sistema Castello-Raposo não houve registro de mortes no período.

Traferagaram pelo Rodoanel 578.318 veículos e pela Castello/Raposo passaram 391.047 veículos.

publicidade

As concessionárias Viaoeste e Rodoanel prestaram mais de 2.200 atendimentos aos usuários das rodovias entre socorro mecânico, guincho, resgate e atendimento via 0800.

Foram registrados 10 acidentes, sendo 7 no sistema Castello-Raposo e 3 no trecho oeste do Rodoanel (com 3 feridos e 1 vítima fatal).

publicidade

Toda a operação foi acompanhada pelo Centro de Controle Operacional da CCR, além da Polícia Militar Rodoviária e ARTESP.