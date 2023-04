Amanhã tem seleção em Jandira para vagas de jardineiro com salário de R$ 1.400

Amanhã tem seleção em Jandira para vagas de jardineiro com salário de...

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira promove nesta terça-feira (25), a partir das 9h, um processo seletivo para vagas de jardineiro. Serão oferecidos salário de R$ 1.400, mais benefícios como vale transporte, vale refeição, vale alimentação e cesta básica.

A empresa contratante, que não teve o nome divulgado, exige que os candidatos tenham idade mínima de 24 anos, ensino fundamental completo e experiência na área.

Os interessados devem comparecer à Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes) portando documentos pessoais com foto e currículo. É necessário comprovar a experiência.

