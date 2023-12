Briga entre pai e filho termina com os dois mortos a facadas em Carapicuíba

Uma discussão entre pai e filho, em Carapicuíba, terminou com os dois mortos a facadas, na avenida Marginal do Ribeirão, na noite desta quinta-feira (21).

Segundo a Polícia Militar, as equipes foram acionadas via COPOM para atender a uma ocorrência de agressão. No local, encontraram um homem com perfurações por arma branca já sem vida dentro de um veículo modelo Toyota Corolla.

O filho dele, que também estava ferido, foi encontrado cerca de 100 metros do local, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Geral de Carapicuíba, mas também não resistiu aos ferimentos e morreu.

O pai, de 67 anos, conduzia o veículo e o filho, de 47, ia no banco do passageiro. Eles teriam iniciado uma discussão que evoluiu para agressão entre os dois. Duas facas foram apreendidas dentro do veículo, que passou por perícia.

Ambos os homens tinham passagens pela polícia por homicídio. Um deles, o pai, também tinha registro por porte irregular de arma de fogo. O caso foi registrado no 1º DP de Carapicuíba.