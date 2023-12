Gestão de Rogério Lins tem 83,4% de aprovação dos osasquenses, mostra pesquisa

O Instituto Paraná Pesquisa divulgou nesta semana qual a opinião dos eleitores de Osasco sobre os governos municipal, estadual e federal: 83,4% dos osasquenses entrevistados aprovam a gestão do prefeito Rogério Lins (Podemos).

O levantamento mostra que 68,6% da população considera a atual administração ótima ou boa; 18,9% disse que a gestão de Lins é regular. Outros 14,1% a reprovam, enquanto 11,1% avaliam o mandato de Rogério Lins como ruim ou péssimo, e 2,5% não sabem ou não querem opinar.

Atual prefeito de Osasco, Rogério Lins, foi reeleito em 2020 para o seu segundo mandato e não poderá concorrer à Prefeitura nas eleições do ano que vem. Para ser o seu sucessor, nos bastidores, Lins tem demonstrado apoio ao deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos), que lidera as intenções de voto na disputa eleitoral.

O que os osasquenses pensam sobre os mandatos de Tarcísio e Lula

Ainda segundo a pesquisa, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem a aprovação de 64,1% dos eleitores de Osasco. Outros 31,2% reprovam sua gestão no estado de São Paulo, e 4,7% dos eleitores não souberam ou não quiseram responder. Os trabalhos de Tarcísio foram considerados bom ou ótimo por 47,5% da população osasquense, enquanto 33,5% afirmam que seu mandato é regular; outros 16,3% consideram ruim ou péssimo.

Já a opinião dos osasquenses sobre o primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está dividida: a maioria (48,9%) aprova a gestão de Lula, enquanto 47,5% desaprova. Com relação à avaliação do governo federal, 35,6% dos eleitores de Osasco o consideram bom ou ótimo; acham ruim ou péssimo 33,4% enquanto 29,7% consideram regular.

O Paraná Pesquisa ouviu 644 eleitores de Osasco entre os dias 15 e 17 de dezembro. A margem de erro do levantamento é de 3,9 pontos percentuais.