Briga entre torcedores do Palmeiras e São Paulo deixa feridos em Presidente Altino, Osasco

Torcedores do São Paulo e Palmeiras causaram confusão e pancadaria na estação Presidente Altino, Linha 9-Esmeralda da CPTM, em Osasco, noite desta quarta-feira (17).

O confronto aconteceu por volta das 23h30, logo após o clássico entre os dois clubes que terminou com a vitória do São Paulo por 2 a 0, no Allianz Parque. Segundo a CPTM, a equipe de segurança que acompanhava os torcedores no trem solicitou reforço da Polícia Militar para dispersá-los.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver torcedores correndo pela estação Presidente Altino com barras de ferro. Já o trem ficou com diversas marcas de sangue e pedras espalhadas pelo chão.

Duas pessoas foram encaminhadas ao hospital devido aos ferimentos. O caso foi registrado no 5° DP de Osasco.