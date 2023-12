Briga por causa de bombinhas termina com filho de policial morto em Osasco no Natal

Um jovem de 22 anos, filho de um policial civil aposentado, foi morto a tiros na madrugada de segunda-feira (25), feriado de Natal, durante uma discussão por causa de bombinhas, em Osasco. O crime aconteceu em frente à casa da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a confusão começou quando indivíduos que moram em uma comunidade próxima à casa da família teriam lançado pequenos explosivos no quintal do imóvel. O policial aposentado saiu para reclamar e acabou sendo agredido por dois homens.

A família relatou ainda que os suspeitos estavam em uma moto e queriam irritar o policial, ameaçando atirar contra a residência. Durante a briga, o filho do policial apareceu com uma espingarda e conseguiu tirar o pai da discussão. No entanto, enquanto voltavam para sua casa, os suspeitos atiraram conta pai e filho.

O jovem foi atingido por dois tiros, chegou a ser socorrido e encaminhado a um hospital particular, em Osasco, mas não resistiu e morreu. O policial também foi ferido e recebeu atendimento médico.

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco, onde prosseguem as investigações. Foram solicitados exames periciais no local do crime.