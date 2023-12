Serviço itinerante de Barueri oferece banho e mais cuidados às pessoas em situação de rua

Começou a funcionar de forma experimental na cidade de Barueri o Banho de Afeto, um caminhão adaptado que oferece banho e outros serviços para pessoas em situação de rua.

O veículo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Sads) e do Fundo Social de Solidariedade é mais um instrumento de trabalho da Assistência Social.

O serviço itinerante agregará o trabalho que já é desenvolvido pela equipe de abordagem para pessoas em situação de rua (feito pela Cáritas), pela equipe do ReNascer e contará ainda com a participação do Consultório na Rua, da Secretaria de Saúde.

Sônia Furlan, presidente do Fundo Social de Solidariedade de Barueri, explica o objetivo e o funcionamento do Banho de Afeto. “Apesar de todos esses instrumentos, existem pessoas que não desejam sair dessa condição e espera-se, com a abordagem do Banho de Afeto, que essa situação possa se modificar e oferecer uma aproximação maior com essa população”, diz.

“A ideia é, de forma programada e contínua, levar essas ações aos pontos da cidade onde houver necessidade. Acreditamos que desta forma nós conseguimos fechar e completar o programa, oferecendo meios para que essas pessoas possam voltar a viver de uma outra maneira”, complementa Sônia.

Outras ações de Barueri

O município de Barueri possui equipamentos que atendem pessoas em situação de rua. Um deles é a Cáritas – Casa São Francisco de Assis, gerida pela Sads através de contrato de gestão. Há também a Casa de Passagem. Juntas elas atendem em média cerca de 190 pessoas que já estão abrigadas.

O Programa ReNascer, que tem como uma das ações a Horta da Gente, também trabalha com essa população que está acolhida oferecendo capacitação, bolsa-auxílio e todo suporte para reinserção na sociedade. Desde sua criação, o ReNascer atendeu 121 pessoas, sendo que 89 alugaram suas casas ou estão empregadas.