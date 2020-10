Burger King dará lanche grátis para quem passar com vassoura no drive thru

Para celebrar o Halloween, o Burger King, com unidades em Osasco, Carapicuíba e região, dará um Whopper grátis para quem for ao drive thru dos restaurantes da rede montado em uma vassoura. A promoção será válida apenas neste sábado (31).

Os interessados em retirar o sanduíche grátis precisa apenas fazer o pedido do lanche no drive thru dos restaurantes participantes, das 10h às 18h, limitado a um Whopper por CPF. Será necessário apresentar um documento com foto.

“A espera acabou, mas a zoeira está só começando: vai rolar Vassoura-Thru no BK dia 31 de outubro. Cancela a faxina e prepara a vassoura porque esse Halloween vai ser épico”, escreveu o Burger King nas redes sociais.

Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. Além disso, o uso de máscara é obrigatório, assim como seguir as normas de distanciamento social.

