Burger King exclui propaganda com ex-ator pornô após enxurrada de críticas

Uma propaganda polêmica do Burger King Brasil com a participação de Kid Bengala – nome artístico de Clovis Basílio, ator que ganhou destaque no cenário de conteúdos adultos nos anos 2000 – foi detonada nas redes sociais. Hoje (15), o vídeo deixou de ser veiculado pela rede de fast food.

No comercial, que havia sido publicado nas redes sociais, o BK Brasil divulga uma ação na qual dois lanches são vendidos a preço promocional. Nas imagens, Kid Bengala é apresentado como “especialista em tamanho” e chega a comparar o tamanho do lanche com o de seu pênis: “O Whopper é nada artificial. Gigante que nem eu”, diz o ator. “O negócio é grande e não cabe na minha boca. Isso é vingança”, afirma, em outro momento.

O conteúdo polêmico dividiu opiniões. Muitos internautas levaram na brincadeira, enquanto outros criticaram a conotação sexual presente na propaganda. “O hambúrguer já não é saudável, mas, pelo menos, o marketing poderia ser um pouco, né? Não é porque o ‘apelo sexual’ está na moda que dá para usar em tudo. O maior público de vocês (infelizmente) é o infantil”, reclamou a cantora gospel Marcela Taís.

“Expliquem agora para o público infantil o que o ‘tio kid’ tem de grande”, disse outro internauta. “Trabalho no Burger King e confesso que achei super desnecessário e vergonhoso”, comentou outro. “Propaganda nojenta e com duplo sentido”, criticou outro.

De acordo com o portal “Meio & Mensagem”, a rede afirmou, em comunicado divulgado no final da tarde de hoje, que criou a campanha para trazer “de forma divertida, trocadilhos que têm por objetivo único entreter o público, majoritariamente jovem a partir de 18 anos”. No entanto, decidiu tirar o conteúdo do ar para não ampliar “as discussões e polarizações nas redes”.

Propaganda nojenta e com duplo sentido do #BK.

Como fica as crianças que geram milhões para esse pessoal? Usaram um ator pornô, aliás, um conselho: fiquem longe da pornografia, é a frequência preferida dos dos seres das trevas.#burgerking pic.twitter.com/ED0F7dpKa6 — Rodrigo Santos Da Rosa (@Rodrigo_St_Rosa) February 14, 2024

A Burger King fez muito bem em apagar a campanha que fizeram. — GabZzZzeirinha (@TheLifeOfGabz) February 15, 2024

Não como nada no Burger King já deve ter uns dez anos e vou seguir assim por muitos outros — Natã de Sena (@nsolive2) February 15, 2024