Moradora de Aphaville, Deolane Bezerra é investigada pela Polícia do Rio de Janeiro

Moradora de Aphaville, Deolane Bezerra é investigada pela Polícia do Rio de...

A influenciadora Deolane Bezerra, de 36 anos, moradora de Alphaville, está sendo investigada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro por suposta ligação com o tráfico de drogas no Complexo da Maré.

A investigação foi aberta após ela compartilhar vídeos usando um cordão de ouro, que seria do chefe do tráfico local, conhecido como TH da Maré.

A defesa de Deolane afirma que ela não cometeu nenhum crime e que sua presença no evento foi devido à concentração de seus fãs na comunidade.

A influenciadora, por sua vez, se defendeu nas redes sociais, destacando suas origens na favela e negando qualquer ato ilícito. A investigação está em andamento.