Moradores de Barueri e Cotia ganham R$ 500 mil em sorteio da Nota Fiscal Paulista

Dois moradores da região, das cidades de Barueri e Cotia, foram premiados com R$ 500 mil, cada, na 183ª edição do sorteio da Nota Fiscal Paulista. Outro sortudo de Taboão da Serra ganhou R$ 100 mil.

No total, foram quatro premiados com R$ 500 mil, sendo das cidades de Cotia, Barueri, Sorocaba e da Capital. Outros dez levaram R$ 100 mil, incluindo o morador de Taboão da Serra.

Já o prêmio principal desta edição saiu para uma munícipe da zona norte de São Paulo, que foi premiada com a bolada de R$ 1 milhão. Além dos consumidores, a Nota Fiscal Paulista premia mensalmente cinco entidades filantrópicas de todo o estado que participam do programa.

Saiba como participar dos sorteios da Nota Fiscal Paulista:

Consumidores de todo o país podem participar do programa, basta fazer o cadastro no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Confira como aqui. Depois, é preciso apenas indicar seu CPF nos documentos fiscais emitidos por comércios paulistas participantes da Nota Fiscal Paulista.