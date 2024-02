Show de Jorge e Mateus está entre as atrações do aniversário de Itapevi

Show de Jorge e Mateus está entre as atrações do aniversário de...

Para celebrar os 65 anos de Itapevi, a Prefeitura preparou uma programação especial para toda a população, além de uma série de entregas de obras. As comemorações serão encerradas com um show gratuito da dupla sertaneja Jorge e Mateus, no dia 14 de abril, no Parque da Cidade.

O aniversário da cidade é neste domingo (18), quando haverá missa na Paróquia São Judas Tadeu, às 7h; cerimônia de emancipação e culto na Câmara Municipal, às 9h e às 199h, respectivamente; além de uma ação de cidadania no Parque da Cidade, com a distribuição de um bolo de 65 metros.

Entre algumas delas, a Prefeitura realiza a inauguração da UBS do Jardim Rainha, nesta sexta-feira (16), que reforçará o atendimento médico e o início das obras do novo viaduto na Cidade Saúde, na manhã de sábado (17), que vai beneficiar o trânsito na região central.

O calendário de ações inclui ainda a Marcha Para Jesus em Itapevi, marcada para o dia 13 de abril. O percurso e os artistas presentes ainda não foram divulgados.