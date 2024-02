Trecho Oeste do Rodoanel registra um acidente fatal durante o feriado

No feriado prolongado de Carnaval, o trecho oeste do Rodoanel registrou 13 acidentes, com 8 feridos e um óbito. Segundo a concessionária, mais de 1,3 milhão de veículos circularam pela rodovia no período.

Durante os 5 dias de operação, as equipes da concessionária realizaram 598 atendimentos, entre atendimentos mecânicos e remoções por meio de guinchos leves e pesados, além de 22 atendimentos pré-hospitalar.

Foram registradas 415 panes, sendo 315 panes mecânicas, 21 panes secas, 47 pneus furados, 15 superaquecimentos de motor, 7 panes elétricas e 10 panes de baterias descarregadas.

O Centro de Controle Operacional (CCO) da CCR RodoAnel recebeu 525 ligações pelo 0800 e 1.533 pelo WhatsApp.