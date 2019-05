Burger King tem 94 vagas de emprego em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Cotia

A rede de fast food Burger King tem um total de 94 vagas de emprego abertas em Osasco, Barueri, Carapicuíba, Itapevi e Cotia. Em todo o país, são mais de 2,5 mil oportunidades, para os cargos de atendente, gerente e coordenador.

Para as vagas de emprego atendente, a empresa prefere candidatos com ensino médio completo e não é exigida experiência.

Entre as atribuições do cargo estão: operar o caixa; preparar lanches, batata frita, bebidas, sobremesas, etc.; realizar a limpeza e higienização de equipamentos (máquina de sorvete, estufa, broiler, fritadeiras, etc.), pisos, cadeiras, mesas e instalações da lanchonete e arredores, inclusive banheiros. Auxilio no recebimento de mercadoria, organização do estoque (câmara fria).

Publicidade

A jornada de trabalho é em escala 6×1 (trabalha 6 dias e folga 1 e mais uma folga de domingo), durante 6h ou 7h20 por dia. O salário é de acordo com a loja/região, além de variável mensal e PPR semestral.

A empresa oferece benefícios como assistência médica, convênio com empresas parceiras, programa de remuneração variável, programa de treinamentos, restaurante interno, seguro de vida e vale-transporte.

Gerente e coordenador

Publicidade

Para as vagas de emprego gerente de restaurante no Burger King, exige-se ensino superior completo e experiência em gestão de unidade de negócios. Pessoas com deficiência também podem se candidatar. Entre as atribuições estão: abertura, fechamento e apuração de caixa, controle de lucratividade diária, controle de segurança alimentar e planejamento de vendas x estrutura. Não foi divulgado o salário e jornada de trabalho.

Para as vagas de coordenador de restaurante, a empresa prefere candidatos que estejam cursando ou tenham concluído ensino superior e possuam experiência com gestão de pessoas e gerenciamento de rotina no ramo de alimentação/varejo/fast food. Também não foi divulgado o salário e jornada de trabalho.

Vagas de emprego abertas no Burger King na região:

Osasco: 15 vagas de atendente, 18 de gerente e uma de coordenador.

Barueri: 16 vagas de atendente, 17 de gerente e uma de coordenador

Publicidade

Carapicuíba: 13 vagas de atendente, uma de coordenador

Itapevi: 4 vagas de atendente, 5 de gerente e uma de coordenador

Cotia: uma vaga de atendente e uma de coordenador

Como se candidatar às vagas de emprego no Burger King:

Mais informações sobre as vagas no Burger King em todo o país e como se candidatar neste site.

Publicidade

…..

Leia também:

Com 184 vagas, novo concurso público em Osasco abre inscrições dia 7 de junho

Confira vagas de emprego abertas no Walmart em Barueri e Osasco

Mais de 1.700 vagas em concurso público na Prefeitura de SP