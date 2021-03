Burger King tem vagas abertas para home office na área de tecnologia

A BK Brasil, dona das redes Burger King e Popeyes, com unidades em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, está com 40 vagas de emprego abertas para diversos cargos nas áreas de tecnologia e digitalização. Todas as oportunidades são para home office.

A empresa busca por Proprietário de Produto (Product Owner), Engenheiro de Dados, Analista de Business Intelligence (BI), Arquiteto de Soluções, Cientista de dados, Analista de Infra DevOps e Scrum Master.

As novas contratações fazem parte do processo de digitalização da empresa, que pretende se tornar a marca de fast-food mais conectada com os consumidores no país. “Acreditamos que a diversidade de perfis profissionais será um diferencial estratégico. Por isso, buscamos compor um time plural e diverso para tornar todo esse processo interno ainda mais enriquecedor”, destaca o diretor de marketing e tecnologia da BK Brasil, Ariel Grunkraut.

Além de salário compatível com o mercado, a empresa oferece benefícios como convênio médico e odontológico, seguro de vida, vale-transporte, vale-alimentação, Gympass e trilha de carreira.

Como se candidatar às vagas de emprego no Burger King:

Os candidatos interessados em participar do processo seletivo devem enviar o currículo atualizado pelo WhastApp (11) 94317 6360 ou ficar atento às publicações no LinkedIn da companhia. O grupo não estipulou prazos para as candidaturas, por isso, as vagas podem ser encerradas sem aviso prévio.