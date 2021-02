Golpista se esbalda no Burger King em Osasco com cartão clonado de colunista e rede responde: “pelo menos tem bom gosto”

Um dos principais comentaristas de TV no Brasil, o colunista Chico Barney, do Uol, declarou nesta sexta-feira (26) que havia acabado de descobrir que seu cartão teria sido usado indevidamente por um golpista que “se esbaldou” no Burger King em um shopping de Osasco.

“Descobri que alguém se esbaldou com meu cartão de crédito no Burger King de um shopping em Osasco. É sério, acho que minha grana viabilizou a versão brasileira do Super Size Me”, postou Chico Barney no Twitter.

Entre os diversos comentários, a própria rede de fast food respondeu, por meio de seu perfil oficial no país: “Pelo menos [o golpista] tem bom gosto, rs”.

De acordo com o colunista, o cartão dele foi usado indevidamente em compras no Burger King em um shopping osasquense que somam R$ 500 ao longo de três semanas.

O golpe rendeu piadas envolvendo a cidade: “Puts, era melhor eles terem comprado um dogão”, comentou uma seguidora. “Comer Burger King na capital do dogão já é um crime”, foi outro comentário.

“Chico fazendo a economia de Osasco girar”, foi mais uma resposta. “Pense assim: ‘Já fiz mais pela economia de Osasco, em menos de um mês, do que Paulo Guedes fez nos 2 últimos anos’”, comentou outro.