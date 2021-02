“Sarah estragou o BBB 21”, diz Chico Barney

"Sarah é o maior risco para o entretenimento do povo brasileiro”, polemizou colunista

Após defender a permanência de Karol Conká no BBB 21 “pelo bem do entretenimento”, o colunista Chico Barney, do Uol, voltou a causar polêmica ao declarar que Sarah, apontada por muitos como a participante favorita, “estragou o programa”.

“Inteligente demais para o BBB. Sempre cinco passos na frente dos adversários, está conseguindo quebrar o brinquedo. O público pode até se divertir agora, mas daqui a pouco terá apenas ela e seus amigos na casa. Sarah é o maior risco para o entretenimento do povo brasileiro”, analisou Chico Barney em texto sobre a cotação dos brothers esta semana.

Para o colunista, Fiuk e um dos que está em alta no momento na casa mais vigiada do Brasil. “Em vez da militância de resultado, o rapaz voltou a apostar na personalidade de playboy equivocado, mas de bom coração. Uma espécie de Supla para a geração Z”.

Outros em alta, para Chico Barney, são Juliette, Gil, Caio e João Luiz, o líder da semana. Além disso, ele avalia Camilla de Lucas “em banho-maria” após superar a “treta” com a “vilã” Karol Conká.

Chico Barney também considera “em desgraça” participantes que têm sido bastante criticados pelo público, como Projota, que gerou um inusitado arrependimento de um grafiteiro de Carapicuíba; Arthur, com destaque para o constrangedor pedido para ser chamado de “Projota Júnior”; e Lumena, que tenta se reinventar após perder a parceira, Karol Conká, eliminada da semana com o recorde de 99,17% de rejeição.