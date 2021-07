C&A tem diversas vagas de emprego abertas em Barueri

A C&A, uma das maiores lojas de departamento do país, está com vagas de emprego abertas em Barueri. As oportunidades são para preencher o quadro de funcionários em seu escritório, em Alphaville, nos departamentos Comercial, Financeiro, Marketing, Atendimento, RH e Tecnologia da Informação.

A empresa busca por analista comercial, assistente de estilo (esporte), comprador (calçados), designer de estampas, supervisor de planejamento comercial, comprador indireto, gerente de cobrança, gerente de Políticas de Crédito e Segurança do Produto, analista comercial, gerente comercial (e-commerce), analista de planejamento comercial, consultor de planejamento e operações, analista contábil, analista tributário, coordenador contábil, analista de operações de RH, analista de relações sindicais e analista de remuneração.

Também há oportunidades para designer gráfico, analista de auditoria interna, advogado júnior, supervisor de vendas e serviços, gerente de marketing, analista de processos pleno, analista de performance de atendimento, coordenador de produtos financeiros, analista de relacionamento pleno, coordenador de produtos financeiros, analista de projetos, analista de segurança da informação, arquiteto de soluções, administrador de banco de dados pleno e especialista de arquitetura de dados.

O cargo de analista comercial exige que o interessado tenha Excel avançado, ensino superior e perfil analítico. A função de comprador de calçados exige que o interessado tenha ensino superior completo, Excel avançado e vivência na área de compras. Experiência em mercado eletrônico será considerado diferencial.

A vaga para gerente de cobrança exige ensino superior completo, experiência mínima de 4 anos com riscos e cobrança, além da atuação com gestão de risco, políticas e agentes de cobrança.

Como se candidatar às vagas de emprego na C&A:

Os interessados devem acessar o site de vagas da marca, escolher a oportunidade desejada e cadastrar o currículo online.

Os salários não foram divulgados pela empresa. Já o pacote de benefícios oferecido aos colaboradores inclui assistência médica e odontológica, bônus anual, estacionamento, restaurante interno, férias semestrais e descontos em contras nas lojas C&A e e-commerce.

