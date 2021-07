Até R$ 55,90: Netflix fica mais cara e hashtag por cancelamento bomba na internet

A Netflix anunciou nesta quinta-feira (22) aumento no preço dos planos de assinatura, que agora podem chegar a até R$ 55,90. O reajuste, em meio à crise econômica e ao crescimento da concorrência no mercado de streamings, gerou uma enxurrada de críticas e a hashtag #AdeusNetflix entrou nos Trending Topics, os assuntos mais comentados do Twitter.

publicidade

O plano básico passará de R$ 21,90 por mês para R$ 25,90; o plano padrão vai de R$ 32,90 para R$ 39,90 e a assinatura premium mensal sobe de R$ 45,90 para R$ 55,90. “Estamos comprometidos com a entrega de uma experiência ainda melhor para nossos assinantes”, afirmou a Netflix em comunicado.

Para quem já é assinante, os novos preços começarão a valer a partir da próxima renovação da assinatura. Para quem assinar agora, os valores já estão em vigor.

publicidade

As concorrentes têm planos mais baratos que a Netflix. Entre os exemplos, o Amazon Prime Video sai a R$ 9,90 por mês; Disney+ custa R$ 27,90 por mês ou R$ 279,90 por ano; HBO Max oferece seu plano principal, o multitelas, a R$ 13,95 por mês para quem assinar até o fim deste mês (depois sai a R$ 27,90 mensais); e o Globoplay custa R$ 22,90 por mês.

Após o anúncio do reajuste da Netflix, o Prime Video alfinetou:

publicidade

bem-vindos, novos assinantes — Amazon Prime Video Brasil (@PrimeVideoBR) July 22, 2021

No Twitter, milhares de usuários compartilharam críticas e imagens da tela de cancelamento do serviço:

Adeus netflix, eu e meu Amazon prime estaremos bem bonitos assistindo meus filmes de Terror pic.twitter.com/XId1ZX8Eu1 — gabria (@oscarlettw) July 22, 2021

Adeus manopla do infinito. Adeus Netflix. pic.twitter.com/EuDtO0i5My — Thiago Freitas (@T89ag0) July 22, 2021

Adeus Netflix, foi tarde minha filha, já faz anos que estava ruim e os filmes e séries originais são tudo iguais. Vou pra minha Hbo Max gostosa que além de ter um catálogo lindo ainda por cima me da um monte de filme e série do Scooby Doo pic.twitter.com/tNSKR5yjKy — ã (@H_Targaryen) July 22, 2021

Se o motivo era ficar sem assinantes parabéns vc conseguiu … Adeus Netflix pic.twitter.com/ZoY3A0i8zt — ४ ||Block de SDV (@LariLaufeyson) July 22, 2021

adeus netflix, sem condições de fazer meu pai pagar esse absurdo num catálogo meia boca pic.twitter.com/C3sznxol1N — thalia. (@linolarity) July 22, 2021

Foi bom enquanto custou barato, ops durou*

Adeus Netflix , tchau Netflix !!!! pic.twitter.com/63MoEdErH0 — marcos okigawa (@marcosokinawa) July 22, 2021

é nois kkkkk

Adeus netflix https://t.co/OzwzgY1xHP — Ká (@karenmouraz) July 22, 2021

Adeus Netflix, ficou com Deus. Oi, Prime e HBO — triste e com T (@maiarayron) July 22, 2021

Como assim adeus Netflix? 55,90? Que absurdo é esse? — Tati Anne (@FanfiqueiraMor) July 22, 2021

@NetflixBrasil pagar 40 reais por um plano padrão ? Estamos em@meio um pandemia onde milhares estão sem emprego e usam o streaming pra não surtar . Cadê a empatia ? Adeus Netflix — alan (@AlanFabri2) July 22, 2021

Eai Netflix, tá achando que os brazuca tão cagando dinheiro? É comprar carne ou pagar vocês. Sifude! Adeus netflix — Paulo Shurin (@PauloShurin) July 22, 2021

Dica que ninguém me perguntou ..Com uma assinatura base do Netflix da pra assinar o prime e o hbo Max.

“Estamos perdendo conteúdo e os concorrentes estão chegando oq podemos fazer ? R: Aumentar a mensalidade lol”

Adeus Netflix — Lui (@LuiPossebon) July 22, 2021

Adeus Netflix, vou voltar pra pirataria — “‏”️‍⃤ (@KimberlyMilena) July 22, 2021

Adeus Netflix Email 1: Querida Net, aqui é do Brasil.

Esta passando na minha rua o caminhão de streaming…

Nossa amizade não vale 55,90 por mês. Bjimmm pic.twitter.com/KRgoET3deP — Ju_Belucci❤️ (@BelucciJuliana) July 22, 2021

Com esse aumento acho que são os últimos dias com Netflix ! Adeus Netflix — rayssa (@rayssaviana22) July 22, 2021

voltando pra pirataria, meus amores pic.twitter.com/ldP7c5vrrO — BLESSINHO (@pln_xp) July 22, 2021