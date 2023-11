Cabaña Osasco realiza última noite de Tango e Jazz do ano nesta sexta-feira

O restaurante argentino Cabaña Osasco promove, nesta sexta-feira (1º), a última Noite de Tango e Jazz deste ano.

No tradicional evento, o casal de bailarinos desliza pelo salão do restaurante, enquanto os clientes apreciam as saborosas especialidades da casa, entre combos com entrada, grelhados, acompanhamentos e sobremesa.

Os clientes já podem fazer reservas para a noite especial via WhatsApp: (11) 91275-3176.

SERVIÇO

Noite de Tango e Jazz do Cabaña Osasco

Quando: Sexta-feira, 01/12

Endereço: Praça Duque de Caxias, 74, Centro de Osasco

Reservas via WhatsApp: (11) 91275-3176