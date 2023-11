Evento gratuito em Osasco abordará cenário econômico e perspectivas para 2024

A Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) promove na terça-feira (5), a partir das 18h30, mais uma edição do seu tradicional painel “Brasil em Transformação”.

O evento é uma oportunidade para que empresários e empreendedores avaliem o cenário econômico do país e as perspectivas para 2024, auxiliando na tomada de decisões.

Participam o economista-chefe do Banco Bradesco, Fernando Honorato, e o vice-presidente de Tintas Decorativas da BASF (Suvinil) para América do Sul, Marcos Allemann.

A condução dos trabalhos fica por conta do presidente eleito da ACEO para o biênio 2024/2025, Marcos Atchabahian.

O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas. Os interessados em participar devem se inscrever antecipadamente no site do Sympla.

SERVIÇO

Painel Brasil em Transformação

Quando: 05/12, terça-feira, às 18h30

Local: Avenida Dionysia Alves Barreto, 701, Vila Osasco – Osasco/SP

inscrição gratuita pelo link sympla.com.br/evento/brasil-em-transformacao/2262085