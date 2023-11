SuperShopping Osasco estende horário para as compras de fim de ano

A partir do dia 14 de dezembro o SuperShopping estende o seu horário de funcionamento até às 23h para que os clientes possam garantir as compras de Natal e Ano Novo.

publicidade

Nas vésperas dos feriados, o horário também muda: dia 24, o shopping funcionará das 11h às 18h; e dia 31, das 11h às 16h.

Já no Natal, dia 25, e Ano Novo, dia 1º de janeiro de 2024, a abertura das lojas é facultativa. Os clientes poderão conferir no Instagram @supershoppingosasco o funcionamento oficial de cada operação.

Dicas para as compras

publicidade

Se a ideia é garantir o look para as festas de fim de ano, C&A, Hering e Renner oferecem roupas perfeitas. Já para quem procura por presente do amigo secreto, há opções como: O Boticário e Quem Disse, Berenice?. Chilli Beans, Havaianas, Pandora e Vivara completam a lista de dicas para as compras.