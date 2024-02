Cabo da PM é indiciado por morte de torcedor do São Paulo

A Polícia Militar concluiu as investigações sobre a morte do torcedor do São Paulo Rafael dos Santos Tercílio Garcia, morador de Itapevi, após ser atingido por um disparo de “bean-bag” durante um tumulto no entorno do estádio Morumbi, no final da Copa do Brasil. O caso aconteceu em 24 de setembro do ano passado.

O cabo da Cavalaria Wesley Carvalho Dias da Silva foi indiciado sob suspeita de ter efetuado o disparo que tirou a vida do torcedor, respondendo por homicídio culposo – quando não há intenção de matar. A defesa do cabo discordou do indiciamento.

Já o inquérito que foi instaurado pelo Departamento de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, ainda não foi concluído. Segundo o portal “Metrópoles”, a investigação inclui uma lista de cabos da PM que estavam munidos com bean-bags na final da Copa do Brasil. No decorrer das investigações, o levantamento chegou a ser afunilado para três nomes e um deles é o do cabo Wesley.

A bean bag, que traduzida para o português quer dizer saco de feijão, é uma munição semelhante a um saco que encobre várias esferas de metal. A munição é utilizada pela PM desde 2021, em substituição à bala de borracha.

Rafael Garcia, que era surdo, era membro da torcida organizada são-paulina Independente e um dos líderes do Surdos Tricolores, movimento ligado à torcida. O corpo dele foi velado em Itapevi.