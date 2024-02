Alunos de Osasco voltam às aulas na quarta-feira (7)

A volta às aulas nas escolas da rede municipal de ensino de Osasco será na quarta-feira (7) para cerca de 70 mil alunos.

A distribuição de materiais escolares e uniformes será realizada junto ao início do ano letivo, sendo que, no ensino fundamental I (do 1° ao 5° ano), os materiais serão distribuídos individualmente. Já na educação infantil, os materiais ficarão na escola para uso coletivo da sala.

Além disso, durante o período de férias escolares, diversas unidades de Osasco passaram por manutenção, serviços de pintura e reparos.