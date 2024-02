Osasco vence o Barueri e recupera a vice-liderança da Superliga de Vôlei

O Osasco São Cristóvão Saúde derrotou o Barueri e recuperou a vice-liderança da Superliga de Vôlei Feminino 2023/2024, na noite desta sexta-feira (2). O clássico regional foi disputado no Ginásio José Liberatti, em Osasco.

O placar: 3 sets a 0, com parciais de 25-16, 25-22 e 25-18. Agora, a equipe de Luizomar segue atrás apenas do líder Sesc Flamengo.

O próximo jogo do Osasco será na terça-feira (6), às 21h, contra o Pinheiros, com transmissão do SporTV.

Já o Barueri enfrenta o Gerdau Minas, também na terça, às 18h30.