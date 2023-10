Cabo suspeito de furtar armas do Arsenal de Guerra de Barueri apresenta laudo psiquiátrico

Um dos militares investigados por envolvimento no furto de 21 metralhadoras do Arsenal de Guerra de Barueri apresentou um laudo psiquiátrico para se ausentar do trabalho, na sexta-feira (27). Ele é apontado nas investigações como suspeito de usar um carro oficial do então diretor do Arsenal para retirar o armamento do quartel.

O cabo teria se ausentado do trabalho na quinta-feira e, na sexta, compareceu ao lado de sua advogada para entregar um laudo psiquiátrico atestando que não tinha condições de trabalhar. Segundo o Comando Militar do Sudeste, o atestado é de uma semana, mas pode ser prorrogado por médicos.

Também na sexta-feira, o número de militares punidos com prisão disciplinar por envolvimento no maior desvio de armas dentro de um quartel, comunicado no dia 10 de outubro, passou para 19. Além deles, outros seis militares suspeitos de participar diretamente no furto das metralhadoras tiveram prisão preventiva solicitada pelo Comando Militar.

Foram recuperadas até o momento 17 metralhadoras – nove em São Roque, após troca de tiros, e oito na zona Oeste do Rio de Janeiro. Quatro metralhadoras ainda são procuradas pela polícia.