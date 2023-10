Após troca de tiros, nove das 21 metralhadoras furtadas do quartel de Barueri são apreendidas em São Roque

Após troca de tiros, nove das 21 metralhadoras furtadas do quartel de...

A Polícia Civil encontrou em São Roque, no final da noite desta sexta-feira (20), mais nove metralhadoras que haviam sido furtadas do Arsenal de Guerra de Barueri. Durante a ação, policiais trocaram tiros com ao menos cinco bandidos, que conseguiram fugir.

publicidade

O armamento estava escondido dentro de um lamaçal, numa área de mata. Foram recuperadas cinco metralhadoras calibre ponto 50 e quatro calibre 7,62. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), as armas furtadas seriam encaminhadas para venda a facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV).

“A informação que se tem é que tanto Comando Vermelho quanto PCC seriam os destinatários finais desse armamento”, afirmou na manhã deste sábado (21) Guilherme Derrite, secretário da Segurança Pública (SSP) de São Paulo durante coletiva de imprensa na capital paulista.

publicidade

O armamento foi encontrado por policiais do 1º DP de Carapicuíba. Segundo a polícia, os agentes investigavam uma quadrilha, foram informados de que meliantes transportavam armas até São Roque e partiram para o endereço. Lá, chegaram a trocar tiros com ao menos cinco bandidos, que fugiram e estão sendo procurados. Ninguém ficou ferido.

Ao todo, já foram encontradas 17 das 21 metralhadoras do Exército que foram furtadas do Arsenal de Guerra de Barueri. Na quinta-feira (19), oito metralhadoras foram interceptadas na zona Oeste do Rio de Janeiro.

publicidade

O desaparecimento do arsenal, considerado por especialistas como o maior desvio de armas ocorrido dentro de um quartel nos últimos 14 anos, levou à exoneração do tenente-coronel Rivelino Barata de Sousa Batista, informada também na quinta.