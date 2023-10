Festival Carnivoria: circuito de churrasco é atração deste fim de semana no Shopping Taboão

O Shopping Taboão, em Taboão da Serra, recebe neste sábado (21) e domingo (22) o Festival Carnivoria, evento gastronômico que viaja o país com atrações que remetem ao universo do churrasco e prometem agradar toda a família. A entrada é gratuita.

O Festival Carnivoria inédito no Shopping Taboão começou no último fim de semana e atraiu o público apaixonado por churrasco. A estrutura é grandiosa e os números impressionam: são mais de 2 mil m² de área e 11 estações com o melhor do churrasco raiz.

Os destaques ficam por conta do bife ancho, texas brisket, costela de chão, texas burger, costelinha barbecue, cupim no varal e salmão pranchado. Legumes grelhados completam a variedade pensada em todos os gostos, além de muita cerveja artesanal. Os valores dos pratos variam de R$ 35 a R$ 65.

Além das opções gastronômicas, o festival conta também com oficinas gourmets. Hoje (21), às 15 horas, quem conduz a aula é o Chef Henrique Okuda, especialista em técnicas de fogo de chão e cozinha rústica, além de fundador do Festival Carnivoria.

SERVIÇO

Festival Carnivoria – o maior evento de churrasco do país

Quando: 14 e 15/10 e 21 e 22/10, das 12h às 22h

Entrada gratuita

Local: Estacionamento do Shopping Taboão

Endereço: Rodovia Régis Bittencourt, 2643 – Taboão da Serra

Mais informações: www.shoppingtaboao.com.br ou @shoppingtaboao