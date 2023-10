“Café com Axé” aborda cultura de paz neste domingo em parque de Cotia

O Movimento pela Cultura de Paz e Não-violência de Cotia realiza, neste domingo (22), das 9h30 às 12h, mais uma edição do evento ‘Café com Axé’ – encontro preparatório para a Caminhada pela Cultura de Paz, que ocorrerá em novembro. A programação contará com convidados, no Parque Cemucam.

O tema do evento será ‘Território, Pertencimento e Ancestralidade por um mundo mais justo, construindo nossa comunidade de Paz e Não-violência’. A programação é livre e aberta ao público.

“Com tantas mudanças bruscas em nosso mundo cotidiano e sentimentos polarizados da nossa sociedade, nossa comissão de paz se faz ainda mais importante e necessária para o momento de resistência com atos de união, amor, respeito, igualdade e consciência de paz e não-violência”, disse Robison Filócomo, do Instituto Gira-Sol.

O Movimento pela Cultura de Paz e não-Violência de Cotia é realizado pela Equipe de Base Warmis-Convergência das Culturas, Mensagem de Silo, Instituto Gira-Sol, Grupo Mães e Pais que Lutam, Congada de São Benedito de Cotia, Raízes Ubuntu, Parque de Estudos e Reflexão de Caucaia do Alto, Casa de Ayrá Tradição e Cultura, Ilê Orixá Obá Ayrá e a Prefeitura de Cotia. Na edição de outubro, o ‘Café com Axé’ conta com o apoio da Prefeitura de São Paulo.

SERVIÇO

Café com Axé – Movimento pela Cultura de Paz e não-Violência de Cotia

Quando: Domingo, 22 de setembro de 2023, das 9h às 12h30

Local: Parque Cemucam (Rua Mesopotâmia, s/n – Jardim Passárgada, Cotia)