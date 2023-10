Oito das 21 metralhadoras do Exército furtadas em Barueri são recuperadas pela polícia do RJ

Nesta quinta-feira (19), a Polícia Civil do Rio de Janeiro interceptou oito das 21 metralhadoras furtadas do Arsenal de Guerra de Barueri. O armamento foi recuperado na Gardênia Azul, zona Oeste do Rio.

As informações são do G1. Foram apreendidas por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) quatro metralhadoras ponto 50, capazes de derrubar aeronaves, e outras quatro calibre 7,62. Outras 13 armas continuam desaparecidas, sendo sete ponto 50 e seis calibre 7,62.

O sumiço do armamento do Arsenal de Guerra de Barueri foi comunicado no dia 11 de outubro. Pelo menos 480 militares chegaram a ficar aquartelados para averiguação. Na terça (17), a maior parte da tropa foi liberada para retornar às suas casas.

Os policiais descobriram que parte do arsenal furtado chegou a ser oferecido para traficantes do Comando Vermelho, segundo a reportagem. Ontem, as investigações apontaram para uma movimentação de armas, que aconteceria da Favela da Rocinha para a Gardênia Azul. Com isso, equipes passaram a monitorar o veículo.

Cerca de 20 policiais da DRE entraram na comunidade Jacarepaguá assim que o carro que transportava o arsenal chegou. O veículo, que era fruto de roubo, foi apreendido pela polícia.

Ainda segundo o G1, o Comando Militar do Sudeste já foi comunicado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro sobre o armamento recuperado. As investigações continuam para localizar e apreender a outra parte do arsenal, e identificar os envolvidos no crime.

Com informações do G1