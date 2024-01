Cacau Show abre vagas de auxiliar de produção, assistente comercial e outras em Itapevi

A Cacau Show, que tem fábrica localizada às margens da rodovia Castello Branco, em Itapevi, está com vagas de emprego abertas em diversas funções. Há oportunidades para atuar nos departamentos de produção, comercial, contábil e marketing.

publicidade

As vagas disponíveis são para as funções de: assistente comercial, assistente de artes, assistente de expansão, assistente de relacionamento com o cliente, auxiliar de administração de pessoal (temporário), analista de sustentabilidade e comunicação, arquiteto de software, analista de produtos e analista de relações públicas.

A empresa também busca por profissionais para cargos de coordenador contábil, coordenador de compras de matéria prima e embalagens, coordenador fiscal, eletricista de manutenção industrial, líder de loja, gerente de importação, executivo de contas, mecânico de manutenção de máquinas, oficial de manutenção predial, técnico de segurança do trabalho e outras.

publicidade

Os interessados em participar da seleção para as vagas na Cacau Show devem acessar o site de recrutamento da empresa, onde podem escolher a oportunidade desejada, cadastrar o currículo online e obter mais informações.