Parque Aquático Infantil de Carapicuíba funciona de quarta a domingo nesta semana

O Parque Aquático Infantil de Carapicuíba estará aberto de quarta a domingo nesta semana, nos seguintes horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Para frequentar o local, a criança (1 a 10 anos de idade) deve estar acompanhada de um adulto responsável, com documento com foto.

Cada criança poderá brincar por até 30 minutos, e se houver fila, quem sair poderá voltar de acordo com a capacidade máxima do local.

Em caso de chuva, o Parque Aquático não será aberto, por questão de segurança.

O Parque Aquático Infantil fica localizado dentro do Parque do Planalto (Rua Serra de Mailasqui, 40 – Jardim Planalto). O espaço é equipado com uma piscina de 50cm de profundidade, além de contar com escorregadores, jatos de água, balde gigante e uma área especialmente destinada ao descanso dos pais.