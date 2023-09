Cachorro-quente pode ser declarado patrimônio cultural de Osasco

A Câmara Municipal de Osasco aprovou nesta quinta-feira (21), projeto que reconhece o cachorro-quente como patrimônio cultural e imaterial do município. A votação, em 2º turno, teve 16 votos favoráveis.

A proposta, de autoria dos vereadores Cristiane Celegato (Republicanos) e Michel Figueredo (Patriota), busca apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais da cidade.

O cachorro-quente ou “Dogão de OZ”, como é popularmente chamado, representa um dos elementos de identidade da cultura de Osasco. Foi justamente esse fato que levou os autores a apresentarem o projeto.

A cidade de Osasco é conhecida como a “capital do cachorro-quente”. com cerca de 200 carrinhos licenciados pela Prefeitura trabalham para a comercialização do lanche.

O texto segue agora para análise do prefeito Rogério Lins (Podemos), que tem poder de sancionar ou vetar.

