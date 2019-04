Caedu vai inaugurar loja no Shopping União de Osasco

A rede Caedu, focada em moda acessível para toda a família, vai inaugurar nova loja no Shopping União de Osasco. A unidade totaliza 1.051m² de área, é a terceira da rede em shoppings, e deve abrir as portas no dia 9 de maio.

Tanto o layout interno quanto o externo da Caedu no Shopping União seguem a nova identidade visual da empresa, que traz uma apresentação mais clean e funcional para os consumidores que frequentam o espaço.



A Caedu oferece produtos voltados à moda feminina, masculina, íntima, infantil, plus size, acessórios e calçados, seguindo as principais tendências do mercado a preços acessíveis.

Atualmente, a rede emprega mais de duas mil pessoas em suas 58 unidades localizadas na capital de São Paulo, Grande São Paulo, interior e litoral. Nos últimos nove anos, a marca triplicou de tamanho.