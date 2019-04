Alunos da rede estadual terão 4 períodos de férias por ano

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta sexta-feira (26) mudanças no calendário escolar da rede estadual a partir do ano que vem. Serão quatro períodos de férias para alunos: uma semana em abril, duas semanas em julho, uma semana em outubro e 30 dias entre dezembro e janeiro.

Publicidade

O atual calendário da rede estadual prevê dois períodos de férias: de meados de dezembro a 31 de janeiro e de 28 de junho a 30 de julho.

O próximo ano letivo começa no dia 3 de fevereiro, com encerramento previsto para 22 de dezembro.

De acordo com Doria, “o objetivo é organizar o calendário e o planejamento das atividades pedagógicas, além de garantir que docentes consigam conciliar os períodos de recesso escolar e férias”. O governo do estado pretende incentivar municípios a adotarem o mesmo calendário.

O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, justifica a mudança dizendo que “longos períodos de férias são prejudiciais à aprendizagem”.

“Principalmente para as crianças em condições de mais vulnerabilidade. Aqueles que podem viajam com as crianças, mas quem está nas redes estaduais e municipais não consegue viajar, fica em casa assistindo TV”, completa.