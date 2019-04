“Doar é um gesto de amor”, diz primeira-dama de Osasco no lançamento da Campanha do Agasalho

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Osasco, presidido pela primeira-dama, Aline Lins, lançou a Campanha do Agasalho 2019 em evento na noite de quarta-feira (24), no Teatro Municipal “Gloria Giglio”.

A meta é arrecadar cerca de 80 mil peças, entre agasalhos e cobertores, para serem doadas a famílias carentes do município. O lema da ação de solidariedade é “O inverno é frio, mas seu coração não precisa ser”.

“Doar é mais que um gesto de amor, é um dever de todos ajudar os que mais necessitam. Se procurarmos no armário, certamente vamos encontrar roupas que não precisamos mais, principalmente roupas de crianças”, disse a primeira-dama, destacando que é preciso que os donativos estejam em bom estado.

“No ano passado a meta era 60 mil peças, entre agasalhos e cobertores e arrecadamos 64 mil. Então, este ano a gente pretende 70 mil e, se Deus quiser, com a ajuda de todos, ultrapassar essa meta”, destaca Aline Lins.

O prefeito Rogério Lins destacou: “Se trabalharmos unidos, vamos arrecadar ainda mais. Temos de construir pontes para aproximar as pessoas. Isso se chama solidariedade, que é uma marca da cidade”.

A Campanha do Agasalho de Osasco tem 137 pontos de arrecadação de doações. “E caso alguém queira colocar algum ponto, que entre em contato conosco”, diz a primeira-dama. A campanha vai até junho. “Na primeira quinzena de junho começaremos as distribuições”, afirma Aline Lins.

Mais informações sobre a Campanha do Agasalho e como colaborar pelo telefone (11) 3652-9400.

Cursos

Em entrevista, Aline Lins falou ainda sobre a alta procura por cursos de geração de renda oferecidos pelo Fundo Social, como manicure, pedicure, barbearia, pintura em tecido, corte e costura.

Já há fila de pessoas cadastradas para as vagas que serão abertas nos próximos meses. “A gente pede que as pessoas acompanhem a página do Fundo Social no Facebook, onde divulgamos a abertura de vagas”, diz Aline Lins.

A primeira-dama também comentou sobre a próxima edição do tradicional Casamento Comunitário, que será realizado dia 25 de maio. De acordo com Aline Lins, “em torno de 200 casais já se inscreveram”. Mais informações sobre o Casamento e como se inscrever pelo telefone (11) 3652-9400.