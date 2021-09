Cafeteria Havanna é novidade no SuperShopping Osasco

A Havanna, rede de cafeteria argentina, acaba de inaugurar uma franquia no SuperShopping Osasco. Conhecida pelos tradicionais alfajores, a nova loja oferece um ambiente acolhedor e uma experiência gastronômica única aos visitantes.

publicidade

Fundada em 1939 e no Brasil desde 2006, a cafeteria Havanna está presente em 12 países e chega em Osasco oferecendo um cardápio repleto de delícias. Os fãs de salgados saboreiam croissant, sanduíches, coxinhas e empadas acompanhados de bebidas quentes ou geladas, como chocolates e cafés, e completa a refeição com os tradicionais alfajores, bolos, tortas, chocotones e cheesecakes.

“É a semana das novidades no nosso shopping center e, depois de comemorar a chegada do Outback, é com muito orgulho que inauguramos a primeira unidade da Havanna em Osasco. Estamos reforçando cada vez mais o nosso time gastronômico com marcas únicas na região, trazendo opções que agradam todos os públicos”, destaca Jéssica Zanela, gerente de Marketing do SuperShopping Osasco.

publicidade

Localizada no 1º Piso, em frente a Fast Shop, a Havanna segue com todas as normas sanitárias, como intensificação na limpeza, medição de temperatura e marcações para indicar o distanciamento, e funciona durante todo o horário do shopping center: de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Na região, além da nova loja no SuperShopping Osasco, a Havanna tem outras duas unidades em Barueri: uma no Shopping Tamboré e outra no Iguatemi Alphaville. Em todo o Brasil, são mais de 300 lojas.