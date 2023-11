Caixa leiloa imóveis em Osasco, Barueri, Cotia e outras cidades com descontos de até 80%

A Caixa Econômica Federal promove até o dia 30 de novembro um leilão online no qual serão disponibilizados 350 imóveis com descontos de até 80% em relação ao valor de mercado. Na região, podem ser encontrados imóveis em Osasco, Barueri e Cotia.

publicidade

Em Osasco, um apartamento de 52,59 m², localizado no Jardim Conceição, terá lance inicial de R$ 181 mil. A disputa será feita às 12h32 do dia 30, somente online.

Na cidade de Barueri, um apartamento de 79,48 m² terá lance mínimo de R$ 346,3 mil. O imóvel está situado no Jardim Tupanci/Cruz Preta. Os lances podem ser feitos também no dia 30 de novembro, a partir das 12h15.

publicidade

No total, os imóveis estão espalhados pelos seguintes estados: São Paulo (84); Goiás (48); Rio de Janeiro (44); Rio Grande do Sul (33); Minas Gerais (20); Rio Grande do Norte (17); Pernambuco (15); Bahia (11); Piauí (9); Santa Catarina (9); Ceará (8); Maranhão (7); Paraná (7); Pará (7); Sergipe (6); Alagoas (5); Paraíba (5); Distrito Federal (3); Mato Grosso do Sul (3); Amazonas (2); Espírito Santo (1); Mato Grosso (1); Rondônia (1); Roraima (1); e Tocantins (1).

O leilão da Caixa acontece em parceria com a Globo Leilões, e os interessados podem participar efetuando lances diretamente no site https://globoleiloes.com.br/.