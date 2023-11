Veja como ficaram os grupos dos times da região para a Copinha 2024

Os grupos da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior foram divulgados nesta quarta-feira (22) em evento no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

publicidade

Segundo a Federação Paulista de Futebol, a principal competição de base do país segue com a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores, com 128 times divididos em 32 sedes. Os dois melhores classificam-se para a fase de mata-mata, que será decidida em jogo único. Em caso de empate, o confronto será decidido nos pênaltis.

O Osasco Audax ficou no grupo 19, ao lado de Flamengo (RJ), São Bento (SP) e São José (RS), que terão como sede a cidade de Osasco.

publicidade

Já o Oeste, de Barueri, ficou no grupo 24, juntamente com Palmeiras (SP), União ABC (MS) e Queimadense (PB), que vão disputar a classificação em Barueri.

O time de Santana de Parnaíba, o Ska Brasil, está ao lado de Atlético (MG), Floresta (CE) e Timon (MA) no grupo 18, que vai jogar em Santana de Parnaíba.

Ainda tem o São Paulo, com os meninos de Cotia, que estão no grupo 7 ao lado de Ferroviária (SP), Carajás (PA) e Porto Vitória (ES), com sede em Araraquara.

publicidade

A Copinha tem início previsto para 2 de janeiro. A final está marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo que, em 2024, completa 470 anos.