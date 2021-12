Calçadão de Osasco “ficará mais verde do que nunca”, garante prefeito Rogério Lins

As obras de modernização do Calçadão de Osasco continuam a todo vapor. O projeto prevê ainda paisagismo que inclui o plantio de 90 floreiras e árvores de pequeno porte, segundo o prefeito Rogério Lins (Podemos).

publicidade

“O novo Calçadão ficará mais verde do que nunca. Serão 90 floreiras, além de árvores de pequeno porte, ipês, resedás e quaresmeiras”, afirmou o prefeito de Osasco, na noite desta sexta-feira (10).

Em meio às obras, a retirada dos coqueiros foi uma das intervenções que chamou a atenção de quem passa diariamente no Calçadão. De acordo com a “Agência Mural”, a Secretaria de Obras informou que os coqueiros tiveram de ser removidos por “questões técnicas”, mas que a compensação ambiental será feita com o plantio de arbustos na região.

publicidade

Com a revitalização, as lojas de um dos principais centros comerciais do país devem ampliar o funcionamento à noite. Além disso, para aumentar a segurança, a área será monitorada por mais de 50 câmeras inteligentes.