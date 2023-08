Calçadão de Osasco receberá feira de artesanato especial de Dia dos Pais

A Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (Setre) de Osasco realiza de 9 a 11 de agosto, a edição especial de Dia dos Pais da Feira de Economia Solidária. Desta vez, a iniciativa acontece no Calçadão da Rua Antônio Agú, a partir das 8h.

O público encontrará produtos feitos por empreendedores de artesanato, alimentação e costura que participam do projeto Economia Solidária comandado pela Setre.

O projeto oferece capacitação e formação de empreendimentos sob os princípios da Economia Solidária, que são o associativismo, solidariedade, sustentabilidade, valorização do ser humano e cuidado com o meio ambiente.

A formação envolve atividades teóricas com encontros semanais em que são abordadas questões sobre empreendedorismo e gestão de negócios, sempre com a ótica da economia solidária sobre o associativismo e solidariedade. De acordo com a Setre, cerca de 40 pessoas participam do projeto atualmente.