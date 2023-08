Centro esportivo com piscinas aquecidas será entregue neste mês no Km 18

As obras do Centro Esportivo Domênico Spedaletti, localizado no Km 18, em Osasco, estão em fase final, com previsão de entrega neste mês de agosto. O espaço passou por modernização para oferecer segurança e conforto aos usuários.

Dentre as novidades está a reconstrução das piscinas, sendo que uma delas atenderá todas as normas de acessibilidade para idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

Os atletas agora contam com instalações de última geração para aprimorar suas habilidades e se prepararem para competições em alto nível. Além disso, foram feitos novo sistema de aquecimento, recuperação dos vestiários, implantação de uma academia, revitalização do estacionamento e novo sistema de iluminação.

A obra foi realizada pelas secretarias de Serviços e Obras e de Esporte, Recreação e Lazer (Serel). Segundo o prefeito Rogério Lins (Podemos), que visitou o local na quarta-feira (2), a cidade de “Osasco terá um dos maiores complexos aquáticos públicos da região, com piscinas aquecidas, adaptadas, academia, vestiários modernos, para atender todas as idades e modalidades”.