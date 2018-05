Câmara aprova projeto que obriga a Prefeitura de Carapicuíba a prestar contas sobre multas

A Câmara Municipal de Carapicuíba acaba de aprovar o Projeto de Lei (PL) n° 2.317/2017, que determina que a Prefeitura deverá publicar na Internet e no Diário Oficial do município a destinação dada aos valores arrecadados na cidade com multas de trânsito. O PL agora aguarda sanção ou veto do prefeito Marcos Neves (PV).

O documento foi colocado em segunda discussão pelo presidente da Câmara, Ronaldo Souza (SD), durante a Sessão Ordinária dessa terça-feira (22).

De acordo com o texto, de autoria da vereadora Néia Costa (PSB), outros detalhes também deverão ser divulgados à população, como o número total de multas aplicadas por meio de radares móveis, radares fixos e agentes de trânsito, e o montante arrecadado mensalmente.