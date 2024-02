Câmara cassa mandato de vereador que tentou barrar show de Léo Santana em Embu das Artes

A Câmara Municipal de Embu das Artes decidiu pela cassação do mandato do vereador Abidan Henrique (PSB), após uma polêmica envolvendo a tentativa de cancelamento de um show do cantor Léo Santana, no aniversário da cidade. A votação ocorreu hoje (28), e teve um resultado de 14 votos a favor da cassação, um contrário e uma abstenção.

publicidade

O processo de cassação teve como base a acusação de quebra de decoro parlamentar por parte de Abidan Henrique, que denunciou supostas irregularidades na gestão do prefeito Ney Santos (Republicanos).

Abidan acusou a administração de retirar recursos da Saúde e Segurança Pública para custear o festival Embu Country Fest, que recebeu os artistas Wesley Safadão, Leonardo e Jorge e Mateus, em 2023; e da Tecnologia para pagar o show de Léo Santana.

publicidade

À época do festival, o vereador – único da oposição entre os 17 parlamentares do Legislativo – disse ter usado a expressão ‘quando o navio afunda, os ratos são os primeiros a abandonar o barco’ ao ser deixado falando sozinho sobre o tema durante uma sessão na Câmara.

Por conta disso, de acordo com Abidan, a Câmara de Embu das Artes abriu o processo de cassação alegando que ele quebrou o decoro parlamentar ao ofender a honra dos vereadores. Em sua defesa, o vereador cassado alegou ser vítima de perseguição política, afirmando que sua intenção era apenas fiscalizar o uso dos recursos públicos. Ele diz que irá recorrer da decisão.