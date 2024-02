Jandira tem seleção nesta quinta para vagas de controlador de acesso, auxiliar de limpeza e auxiliar de manutenção

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jandira realiza nesta quinta-feira (29), uma seletiva para preencher 23 vagas de auxiliar de manutenção, auxiliar de limpeza e controlador de acesso.

A seleção será feita a partir das 9h, na Casa do Trabalhador de Jandira (Via Expressa Mauri S. Barufi – nº 1.570 – Vila Mercedes). Os interessados nas oportunidades devem comparecer com documento original e currículo atualizado.

Confira mais informações sobre as vagas e requisitos exigidos:

Auxiliar de Manutenção

Disponível para o sexo masculino;

Ter de 35 a 60 anos;

Ensino Fundamental completo;

Residir em Jandira, Barueri ou Osasco;

Salário de R$ 1.700, mais R$ 340 sobre 20% de acúmulo de função, além de benefícios.

Disponível para o sexo masculino;

Ter de 30 a 60 anos;

Ensino Fundamental completo;

Residir em Jandira, Barueri ou Itapevi;

Salário de R$ 1.789,16 e benefícios.

Disponível para sexo masculino e feminino;

er de 30 (trinta) a 60 (sessenta) anos;

Ensino Fundamental completo;

Residir em Jandira, Barueri ou Itapevi;

Salário de R$ 1.590,00 e benefícios.