Câmara de Cotia aprova aumento de vereadores para próximo mandato

Em sessão realizada nesta terça-feira (22), a Câmara de Cotia aprovou em 2º turno o Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município 01/2023, que vai acrescentar duas cadeiras às 15 já existentes no parlamento municipal.

publicidade

O projeto foi aprovado por 11 votos favoráveis e apenas dois contrários. Os vereadores Celso Itiki e Luis Gustavo Napolitano, ambos do PSD, que haviam pedido vistas ao projeto, votaram contra a alteração. O vereador Pedinha Dantas (PV) não compareceu à sessão e Dr Castor Andrade (PSD) se absteve.

Segundo o projeto, uma emenda à Constituição feita em 2009 (nº 58/2003) projeta que municípios com mais de 80 mil habitantes e até 120 mil tenham 17 vereadores. No entanto, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Cotia tem 273.640 habitantes e portanto, segundo a Constituição, poderia ter até 21 vereadores.

publicidade

De acordo com o próprio projeto, o aumento estimado de despesas da Câmara com o acréscimo das duas cadeiras será de R$ 4.119.052,34 a partir da próxima legislatura, isto é, uma estimativa de impacto da ordem de 6,19%.