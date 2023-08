Frejat se apresenta em Barueri em outubro

No dia 14 de outubro, às 20h, o músico Roberto Frejat se apresenta na Praça das Artes de Barueri.

No show “Frejat Trio”, o ex-Barão Vermelho conta com a companhia do filho Rafael, além do guitarrista Maurício Almeida.

A ideia do show surgiu no contexto do isolamento familiar, durante o período mais duro da pandemia. Aproveitando a proximidade com o filho Rafael, estabeleceu de vez uma parceria musical fazendo algumas jams – que se transformaram em lives.

O show investe nos grandes sucessos, com um set list com porções generosas de sua obra como Amor Pra Recomeçar, Segredos, Sobre Nós Dois e o Resto do Mundo e hinos do Barão Vermelho, originalmente acústicos, como Flores do Mal e Por Você e domando com elegância a eletricidade de rocks inesquecíveis como Meus Bons Amigos e Exagerado. Além dos clássicos, o Frejat Trio traz também joias da discografia do músico, que ganham novas roupagens como “Bumerangue Blues”, de Renato Russo; a maravilhosa “Poema”, parceria com Cazuza eternizada por Ney Matogrosso, além de versão inédita de “Fadas”, do saudoso Luiz Melodia, que surge como homenagem ao parceiro e amigo que nos deixou em 2017.

Os ingressos já estão à venda no site Bilheto.

