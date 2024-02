As sessões ordinárias da Câmara Municipal de Itapevi serão retomadas a partir da terça-feira (6), após o período de recesso parlamentar. A informação foi confirmada pelo vereador e presidente da casa de leis, Thiaguinho Silva (União).

publicidade

A primeira sessão do novo ano legislativo em Itapevi será remota e com início previsto para às 9h. Para acompanhar os debates e aprovações dos projetos, o cidadão pode acessar o canal da Câmara no Youtube.