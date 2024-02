Osasco e Barueri se enfretam nesta sexta-feira (2), às 21h, no Ginásio José Liberatti pela 14ª rodada da Superliga de Vôlei Feminino. No clássico regional, as meninas de Osasco são as favoritas, já que superaram a equipe barueriense no primeiro turno por 3×0 no Ginásio José Corrêa em novembro.

Osasco está na vice-liderança da competição, enquanto o Barueri ocupa a 7ª colocação. Os 8 melhores avançam para os playoffs, que começam em abril.